Libano, in un video i droni israeliani colpiscono la città di Mansouri

Venerdì diverse esplosioni hanno scosso la città di Mansouri, nel sud del Libano. Le immagini mostrano droni militari israeliani che lanciano quelli che sembrano essere ordigni esplosivi, mentre le deflagrazioni si propagano in gran parte della città, che Israele ha bombardato e colpito nelle ultime settimane.

A giugno, Libano e Israele hanno firmato un accordo quadro mediato dagli Stati Uniti in base al quale le forze di Tel Aviv avrebbero dovuto ritirarsi dalle aree che occupano nel sud del Libano in cambio del disarmo del gruppo militante libanese Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ma sono stati compiuti scarsi progressi nell’attuazione sul campo.