Martedì la cittadina iraniana di Kuhestak è stata colpita da un violento attacco statunitense. Secondo un’organizzazione per i diritti umani e i media di Teheran, un missile americano ha colpito un’abitazione dove si erano radunate decine di persone per festeggiare il matrimonio della figlia di un pescatore.

Le immagini documentano la distruzione provocato di Washington. Parte del tetto della casa è crollata, i muri portanti crepati dall’esplosione. Dell’edificio restano macerie, miste a oggetti che la famiglia rimasta uccisa utilizzava nella propria quotidianità.

Kuhestak è una delle tante, piccole città che costellano la costa lungo lo Stretto di Hormuz e si trova a circa 30 chilometri da Minab, dove più di 150 persone, per lo più bambini, sono state uccise in un attacco missilistico statunitense che ha colpito una scuola elementare il 28 febbraio scorso.