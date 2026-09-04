Illycaffé, Scocchia: "Fiduciosi di poter puntare quest'anno a crescita a doppia cifra"

“Siamo fiduciosi di poter puntare a un obiettivo di crescita a doppia cifra nel 2026, sia per il fatturato, sia per la profittabilità“. Lo ha detto a LaPresse la Ad di Illycaffè, Cristina Scocchia, a margine del Forum di Cernobbio organizzato da Teha Group. “Noi – spiega Scocchia – abbiamo chiuso il primo semestre con dei risultati molto positivi. Siamo cresciuti del 19% a livello di fatturato, crescendo in tutti i principali paesi e in tutti i principali mercati”. La top manager di Illycaffè sottolinea che la società ha appena firmato una partnership strategica in Usa con Westrock Coffee Company, “che ci ha messo a disposizione una piattaforma multistabilimento per produrre ready to drink in quel paese e anche per sviluppare nuovi prodotti adatti al consumatore americano”. Scocchia illustra la strategia in Italia ed Europa: “D’altra parte, però, abbiamo deciso di rinforzare molto i nostri investimenti in Italia, che rappresenta la nostra casa madre, ma anche l’Europa è un porto sicuro dove noi pensiamo di poter crescere, non solo quest’anno, ma anche per i prossimi cinque anni”.