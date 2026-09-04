Francia, rapinano distributore di pizze ma dentro non c'è un euro, il video del furto diventa virale

In Francia è diventato virale il video di una rapina ai danni di un distributore automatico di pizze a Riom, nel dipartimento del Puy-de-Dôme. Tre ladri con la forza sfondano la cassa, prima con i piedi di porco e poi usando addirittura una Peugeut 106, ma una volta aperta non trovano nulla se non pizze. Il distributore infatti accetta solo carte di credito e non contanti. A pubblicare su Instagram le immagini della telecamera di videosorveglianza il gestore della pizzeria Henry Pizza che ha preso in giro i rapinatori. “Il piano sembrava preparato alla perfezione… finché…(con faccina che ride)”, scrive sul post Instagram il gestore che aggiunge anche: “Da allora, abbiamo sistemato tutto per deliziarvi nuovamente con le nostre pizze artigianali. Henri Pizza, qualità artigianale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (a meno che non ci sia un furto…)”.