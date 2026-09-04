CousCous Unplugged, a Casal del Marmo la quinta edizione del festival

È partita la quinta edizione di CousCous Unplugged, fino al 6 settembre nello spazio antistante l’IC Pablo Neruda di Casal del Marmo, ideato e organizzato da Spaghetti Unplugged. Ad aprire il festival Twentyone21 e Idra Rxx Hmemberz, che hanno dato il via alla quattro giorni di musica, cultura e partecipazione in una delle periferie più attive di Roma. Sul palco nei prossimi giorni Chadia Rodriguez, Polemica, Tormento e SASV, mentre domenica gran finale con Flaminio Maphia e Sherol Dos Santos. Anche per questa edizione le interviste di Sabika Shah Povia e, come da tradizione, l’imperdibile Open Mic, per scoprire le nuove voci della scena romana; e poi Dance Battle, torneo di biliardino, laboratori, Music School, talk e le associazioni del territorio per questa quattro giorni per vivere il quartiere, incontrarsi e dare spazio alla creatività.