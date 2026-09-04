13enne molestata a Torino, 15 manifestanti al presidio contro la scarcerazione

Circa una quindicina di persone ha preso parte al presidio-manifestazione proclamato per le 18 davanti al Tribunale di Torino contro la scarcerazione del commesso 42enne accusato di violenze sessuali su una 13enne in un minimarket di Madonna di Campagna, nei cui confronti la gip ha disposto la misura dell’obbligo di firma dopo 48 ore passate in carcere. Si tratta di attivisti dell’associazione nazionale anti-pedofilia e contro gli abusi sui minori ‘La caramella buona‘. Hanno esposto cartelli con le scritte ‘La violenza non si giustifica’, ‘E se da libero lo rifà’, ‘Tequila, abuso e chiedo scusa’, riferendosi alle giustificazioni riferite dall’uomo, che ha detto di aver “bevuto due tequila, ho sbagliato”. Il presidente nazionale del ‘La caramella buona’, Roberto Mirabile, per provocazione ha portato bottiglie del superalcolico: “Poi andiamo in piazza a Torino, distruggiamo tutto, molestiamo le ragazze e le bambine e poi chiediamo scusa. Ma stiamo ragionando?”.