Vannacci ‘cavallo di Troia russo’, la moglie del Generale ironizza bevendo vodka: il video

Camelia Mihailescu, moglie di Roberto Vannacci, ironizza sul Financial Times dopo che il quotidiano britannico ha definito il leader di Futuro Nazionale ‘Il cavallo di Troia russo’. La donna ha postato un video su Instagram in cui brinda con vodka. “Ai miei amici russi e soprattutto a Vladimir e soprattutto al cavallo di Troia italiano”, dice la consorte del Generale, prima di bere un bicchiere della tipica bevanda russa, con l’espressione di augurio di brindisi in russo ‘Na zdorov’e’. “Vi saluta l’emigrata romena”, conclude Mihailescu “.