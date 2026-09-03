Usa, Trump su elezioni metà mandato: “Stiamo facendo un grande lavoro, invertiremo tendenza”

Il presidente statunitense Donald Trump ha promesso di fare campagna elettorale in tutti i circa 35 collegi considerati decisivi per il controllo del Congresso, invitando i repubblicani in difficoltà a puntare sui risultati della sua amministrazione nonostante il calo della sua popolarità. Il capo della Casa Bianca ha poi minimizzato le difficoltà storicamente incontrate dai presidenti statunitensi nelle elezioni di metà mandato. “Che tu sia un buon presidente o un grande presidente, perdi le elezioni di metà mandato”, ha detto Trump. “Noi cambieremo questa situazione, perché non c’è motivo per cui debba accadere”.