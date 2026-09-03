Ucraina, attacchi russi su Odessa: colpito un palazzo residenziale con 17 feriti

La Russia ha lanciato nella notte un nuovo massiccio attacco con droni contro diverse regioni dell’Ucraina, colpendo in particolare l’area di Odessa, dove almeno 17 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite. A Kiev, le esplosioni sono iniziate poco prima delle 23 ora locale, mentre le unità della difesa aerea erano impegnate a respingere i droni russi diretti verso la capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha invitato la popolazione a rimanere nei rifugi. L’allarme aereo è scattato anche in città lontane dal fronte, tra cui Ternopil, nell’Ucraina occidentale. Una nuova serie di esplosioni è stata segnalata a Kiev intorno alle 0.38, dopo gli avvertimenti dell’Aeronautica militare sull’arrivo di droni russi a propulsione a getto. Nella regione di Odessa, l’attacco ha danneggiato 20 appartamenti, dal decimo al diciassettesimo piano di un edificio residenziale, e 12 automobili parcheggiate nelle vicinanze. Lo ha riferito il governatore regionale Oleh Kiper, come riporta il Kiev Independent.