Putin: "Ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev"

Ci sono possibilità di avviare negoziati di pace costruttivi per una soluzione del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Putin intervenendo alla sessione plenaria del Forum economico orientale (Wef), come riporta la Tass. “Ci sono possibilità? A mio avviso sì, ci sono”, ha detto Putin rispondendo a una domanda sulla possibilità che rimanga una prospettiva, anche minima, di negoziati pacifici e costruttivi sull’Ucraina. “Per quanto riguarda i punti da lei sollevati – il sequestro di navi civili, gli attacchi contro navi mercantili civili e, cosa ancora più allarmante, le recenti segnalazioni di minacce di attacco ad aerei civili— si tratta certamente di atti di terrorismo sponsorizzato dallo Stato e complicano senza dubbio le prospettive dei colloqui di pace bilaterali. Tra l’altro, coloro che restano in silenzio o ignorano tutto questo, in primo luogo gli alleati occidentali dell’Ucraina, stanno diventando complici del terrorismo internazionale”, ha aggiunto.