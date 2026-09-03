Netanyahu a Gaza: "Israele controlla il 60% della Striscia"

Mercoledì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato un avamposto militare vicino alla Linea Gialla nella Striscia di Gaza e ha affermato che Israele controlla il 60% del territorio. “Controlliamo il 60% della Striscia e questa potrebbe non essere la fine, perché stiamo eliminando i terroristi che ci minacciano”, ha affermato Netanyahu. Il primo ministro ha anche affermato che Israele sta lavorando per raggiungere il suo obiettivo di disarmare Hamas e smilitarizzare Gaza.