Nepal, una teleferica temporanea per attraversare il fiume dopo le inondazioni

L’esercito nepalese ha allestito una teleferica temporanea sul Trishuli per aiutare i residenti ad attraversare il fiume dopo che le devastanti inondazioni hanno danneggiato le strade e interrotto i normali percorsi nella zona. Giovedì, personale dell’esercito è stato visto aiutare le persone a salire sulla teleferica a Bidur, nel distretto di Nuwakot, e aiutarle a sbarcare dopo aver attraversato il fiume. La teleferica temporanea viene utilizzata per aiutare le persone a spostarsi tra le due sponde del fiume mentre le vie di accesso rimangono interrotte.

Secondo l’agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi, almeno 1.204 persone sono state uccise e più di 4.200 risultano disperse in Nepal a causa di inondazioni improvvise.