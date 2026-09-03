Mafia, Rita Dalla Chiesa: "Nostra speranza sono i giovani che non si arrendono"

“Ci sono delle cose che non finiscono mai di fare male. Si va avanti perché si vedono le persone e i giovani che continuano a crederci e che portano avanti tante battaglie che erano state cominciate nel 1982 e quindi questa è la nostra speranza: sono i bambini, sono i giovani, sono le persone che comunque non si arrendono a determinate regole”. Così Rita Dalla Chiesa alla commemorazione a Milano dell’omicidio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Rispondendo poi su cosa ricordi del padre, Rita Dalla Chiesa ha affermato: “Gli insegnamenti, la libertà e il rispetto per chiunque. Libertà per le proprie idee, senza paura di mostrarle, e per le idee degli altri. Credo che sia l’insegnamento più grande che nostro padre ci abbia dato”. “Il suo insegnamento assoluto è stato il rispetto per le istituzioni”, ha sottolineato Nando Dalla Chiesa che ha aggiunto: “Milano è una città che lo ricorda molto e che cerca di seguirne gli insegnamenti”.