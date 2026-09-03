Il servizio di robotaxi Uber debutta a Londra

Tre Ford Mustang Mach-E equipaggiate con la tecnologia di guida autonoma sviluppata da Wayve. A prima vista, queste vetture nere sembrano normali taxi in circolazione per le strade trafficate della capitale britannica. Ma, a un occhio più attento, si possono notare i sensori installati sul tetto. Le auto fanno parte della flotta che, a partire da oggi, giovedì 3 settembre, trasporterà i primi passeggeri a Londra attraverso la popolare piattaforma Uber. I clienti non potranno richiedere specificamente un robotaxi, ma potranno essere abbinati a un veicolo Wayve quando prenotano una corsa. Il prezzo sarà lo stesso di una normale corsa Uber. Uber e Wayve offrono così ai londinesi la prima possibilità di utilizzare una tecnologia già disponibile in molte città degli Stati Uniti e in altre parti del mondo.