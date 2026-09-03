Germania-Russia, Lavrov: "Chiuderemo sedi Goethe-Institut"

La Russia chiuderà le sedi del Goethe-Institut a Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinburg in risposta alla chiusura della Casa Russa a Berlino da parte delle autorità tedesche. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine del Forum Economico Orientale (EEF) a Vladivostok, come riporta la Tass sul suo sito. “I tedeschi hanno sedi del Goethe-Institut qui: a Mosca, San Pietroburgo ed Ekaterinburg. Beh, ovviamente chiuderanno”, ha detto Lavrov durante una conferenza, aggiungendo che la Germania ha deciso di chiudere la Casa Russa a Berlino e il Consolato Generale a Bonn ritenendo, sulla base di “ipotesi, speculazioni e congetture” che il drone precipitato a Lipsia fosse russo. “Hanno trovato un drone all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Hanno concluso che il drone assomiglia a quelli usati dalla Russia, anche se non possono ancora confermarlo in modo definitivo”, ha detto