Generale Dalla Chiesa, Nordio alla commemorazione a Milano: “Eccezionale servitore dello Stato”

“Dal generale Dalla Chiesa ho avuto l’onore di essere invitato a colazione un mese prima dell’attentato che lo ha ucciso, perché aveva appena lasciato la carica di vice comandante dei carabinieri e insieme avevamo indagato sulla presenza delle Brigate Rosse nel Veneto, con la liberazione del generale Dozier nel 1982. È stato proprio pochi mesi prima che mancasse”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha partecipato alla commemorazione a Milano per i 44 anni dalla morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. “Ogni anno l’emozione viene rinnovata e Dalla Chiesa è sempre presente nella mia memoria, è stato un eccezionale servitore dello Stato, che coniugava il grande coraggio con la grande professionalità”, ha concluso Nordio.