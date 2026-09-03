Gdf intercetta vela tunisina verso Mazara con 8 migranti a bordo

Una barca a vela utilizzata per il trasporto di migranti è stata intercettata dalla Guardia di finanza al largo delle coste siciliane. A bordo dello sloop, battente bandiera tunisina e diretto verso le coste mazaresi, sono stati trovati nascosti sottocoperta otto Migranti, tutti privi di regolare titolo per l’ingresso in Italia. Il proprietario e conduttore dell’imbarcazione, un cittadino tunisino sulla cinquantina, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato.L’intervento è scattato nella notte, quando l’equipaggio del G.120 “Calabrese” della Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle, impegnato nel pattugliamento delle frontiere marittime nazionali, ha individuato al limite esterno delle acque territoriali lo sloop, lungo circa 10 metri e in navigazione a vela verso Mazara del Vallo. I sistemi di osservazione in dotazione al guardacoste hanno rilevato la presenza a bordo di un piccolo battello pneumatico collocato a prua e di due persone, nonostante la risposta termica facesse ipotizzare una presenza maggiore.I sospetti dei finanzieri sono aumentati dopo il contatto radio con il conduttore, che avrebbe dichiarato di essere l’unica persona a bordo e di trovarsi in navigazione per una semplice attività di piacere.Dichiarazioni ritenute non coerenti con quanto osservato attraverso i sistemi di sorveglianza.Alle prime luci dell’alba i militari hanno quindi proceduto all’abbordaggio e al controllo dell’imbarcazione, scoprendo otto Migranti nascosti sottocoperta. Il conduttore è stato arrestato e l’imbarcazione sequestrata. I Migranti sono stati fatti sbarcare nel porto di Mazara del Vallo e affidati al dispositivo interforze e sanitario, prima di essere condotti al Cpr di contrada Milo, a Trapani.Gli otto Migranti sono stati inoltre denunciati all’Autorità giudiziaria per l’ingresso irregolare nel territorio italiano.