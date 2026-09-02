Thailandia, l'arrivo della portaerei USS Abraham Lincoln

La portaerei USS Abraham Lincoln è arrivata nella Thailandia orientale nelle scorse ore, dopo una lunga e faticosa missione in Medio Oriente. I giornalisti dell’Associated Press hanno osservato la Lincoln, con a bordo circa 5.000 militari, avvicinarsi al porto di Laem Chabang, nella provincia di Chonburi, poco dopo il cacciatorpediniere USS Frank E. Petersen Jr. La nave ha partecipato alle operazioni militari statunitensi contro l’Iran. La sua missione ha incluso un periodo record di oltre 250 giorni consecutivi in ​​mare. Sono cresciute le preoccupazioni per la lunga permanenza della Lincoln in mare, a seguito di segnalazioni di un peggioramento della salute mentale dell’equipaggio e di carenze di rifornimenti, tra cui cibo e prodotti per l’igiene. La USS George Washington, solitamente di stanza in Asia, ha sostituito la Lincoln, impegnata a lungo in Medio Oriente, ad agosto. Le autorità di Bangkok hanno dichiarato che la Lincoln farà ritorno negli Stati Uniti dopo la sosta in Thailandia.