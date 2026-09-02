Report, Piervincenzi nella sede Rai: "Confronto con la redazione? Purtroppo ancora no"

“Se c’è stato un confronto con la redazione di Report? Non ancora, purtroppo”. Lo ha detto Daniele Piervincenzi all’uscita della sede Rai di via Teulada dove si è svolto oggi l’incontro tra la redazione del programma di Rai3 e il direttore degli approfondimenti Paolo Corsini. Il giornalista è uscito insieme a Giulia Presutti, l’altra conduttrice della trasmissione designata dai vertici aziendali insieme a Piervincenzi dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. “Se stiamo chiedendo di parlare con la redazione? Certo”, ha aggiunto Piervincenzi prima di salire in auto senza rispondere alle altre domande dei cronisti.