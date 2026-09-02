Iran, Teheran attacca base Usa in Giordania: il video

L’esercito iraniano ha diffuso un video che mostrerebbe il lancio di missili contro basi statunitensi in Giordania, in risposta agli ultimi attacchi americani. L’attacco iraniano è avvenuto contro una caserma militare statunitense presso Camp Titin. Teheran sostiene di aver ucciso numerosi militari statunitensi nel raid, mentre una fonte statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che l’attacco missilistico non ha causato feriti né danni ingenti. La notizia giunge mentre si registrano esplosioni sopra la città giordana meridionale di Aqaba. Martedì 1° settembre l’esercito statunitense ha colpito obiettivi in ​​Iran e Teheran ha risposto con missili e droni contro diverse postazioni nella regione, mentre le ostilità si riaccendono in una guerra intermittente che dura da oltre sei mesi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che gli ultimi attacchi sono stati una risposta al tentativo dell’Iran di attaccare navi mercantili e forze americane in Medio Oriente. Gli attacchi statunitensi seguono quelli di domenica nello Stretto di Hormuz, che hanno bruscamente interrotto un mese di tregua militare e minacciano di riaccendere completamente una guerra intermittente che si protrae da oltre sei mesi.