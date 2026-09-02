Iran, nuovi raid statunitensi: il video diffuso dal Comando Centrale USA

L’esercito statunitense ha colpito obiettivi in ​​Iran, provocando la reazione di Teheran con attacchi missilistici e con droni, mentre le ostilità tra i due Paesi si sono riacutizzate. Il Comando centrale degli Stati Uniti a dichiarato nelle scorse ore di aver completato l’ultimo bombardamento contro obiettivi militari iraniani, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar e infrastrutture marittime. Il CENTCOM ha affermato che gli ultimi attacchi sono stati una risposta ai tentativi dell’Iran di attaccare navi mercantili e forze americane in Medio Oriente. Il presidente Donald Trump ha fornito un’ulteriore spiegazione, dichiarando a Fox News in una telefonata che le forze statunitensi hanno colpito i radar iraniani. I media statali iraniani hanno riferito che gli Stati Uniti hanno bombardato siti civili lungo la costa meridionale dell’Iran e colpito un aeroporto civile. Un attacco statunitense ha colpito un’abitazione dove si stava celebrando un matrimonio, uccidendo cinque persone e ferendone decine, secondo quanto riferito da funzionari locali.