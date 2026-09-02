Hong Kong, Joshua Wong si dichiara colpevole di cospirazione

Il noto attivista pro-democrazia di Hong Kong Joshua Wong si è dichiarato colpevole di cospirazione per aver collaborato con forze straniere al fine di mettere in pericolo la sicurezza nazionale, in base a una legge imposta da Pechino che ha di fatto soffocato il movimento pro-democrazia, un tempo fiorente, dell’ex colonia britannica. È la seconda volta che Wong, ex leader studentesco del movimento pro-democrazia, viene processato in base alla legge sulla sicurezza nazionale introdotta a Hong Kong nel 2020, a seguito delle massicce proteste antigovernative che hanno scosso la città l’anno precedente. Wong rischia l’ergastolo e la sentenza è attesa a breve. Wong stava già scontando una pena detentiva di quattro anni e otto mesi per essersi dichiarato colpevole in un altro caso di sicurezza nazionale. Di solito, la dichiarazione di colpevolezza può comportare una riduzione della pena.