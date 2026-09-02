Germania, affondo di Putin: "Merz non gode della fiducia del popolo"

Vladimir Putin ha risposto all’accusa di tentato sabotaggio contro la Germania, accusando il cancelliere tedesco Friedrich Merz di non aver difeso gli interessi nazionali del suo Paese. Berlino ha accusato Mosca di aver tentato un attacco all’aeroporto di Lipsia-Halle il mese scorso con un drone carico di esplosivo, annunciando, tra le altre misure, la chiusura di un consolato russo. Il drone è stato ritrovato vicino a un aereo ucraino il 4 agosto ed è stato disinnescato. All’epoca, le autorità tedesche avevano affermato che l’incidente rappresentava un nuovo livello di pericolo. Putin ha respinto le accuse di Berlino, sostenendo invece che la leadership tedesca avrebbe cercato di usare l’incidente per distogliere l’attenzione dalle proprie mancanze e dal malcontento degli elettori, che nutrono “la necessità di contrastare una Russia aggressiva”. “Ma dove sono le prove? Be’, le prove sono state piazzate”, ha dichiarato Putin ai giornalisti in Kirghizistan, dove ha partecipato a un vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il capo del Cremlino non ha spiegato perché ritiene che le prove siano state falsificate, né ha fornito prove a sostegno di tale affermazione.