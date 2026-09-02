Fifa, Zampolli: "Infantino ha fatto un grande lavoro, bisogna fare la pace"

“Il ritiro dell’appoggio da parte della Figc a Infantino? Io trovo che dobbiamo fare la pace. Il mio Presidente Trump è per la pace, dobbiamo fare la pace, dobbiamo trovare una soluzione”. Lo ha detto Paolo Zampolli, Rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali, a margine del Gran Galà del Calcio Aic alla Scala di Milano. Alla domanda se crede ancora che Infantino sia la migliore opzione per la Fifa, Zampolli ha replicato: “Per me Infantino è King Infantino, come lo chiamiamo alla Casa Bianca. Però dobbiamo trovare un un accordo tra tutti. Gianni ha fatto un lavoro incredibile per la nostra Coppa del Mondo degli Stati Uniti, dei record pazzeschi e di sicuro sa fare benissimo il suo lavoro”. Se pensa che Infantino avrà ancora numeri per essere rilevato. “Io penso di sì, ma le elezioni sono sempre elezioni, non si sa mai chi vince. Trump farà un endorsement per Infantino? Quello che fa il Presidente non lo so”, ha concluso Zampolli.