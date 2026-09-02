F1, Hamilton e Leclerc in piazza Duomo a Milano: "Crediamo nella vittoria a Monza"

Una marea rossa ha accolto i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton in centro a Milano, in vista del Gp d’Italia in programma questo fine settimana a Monza, in occasione dell’evento ‘Peroni Nastro Azzurro 0.0% Drive to Monza’. “Abbiamo un obiettivo, quello di riportare la Ferrari al vertice. Spero che in questo weekend potremo lottare per la vittoria”, ha dichiarato il britannico parlando dalla terrazza di Palazzo Reale, dove ha fatto capolino anche sua madre. “Noi ci crediamo e ce la metteremo tutta per centrare i due gradini più alti del podio – ha aggiunto il monegasco – E’ una settimana unica per noi, ci date una grande spinta e speriamo di darvi una grande gioia”.