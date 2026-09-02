Calcio, Buonfiglio: "I club potevano spendere meglio i soldi del calciomercato"

“Il calcio italiano? Ce la metteremo tutta e son convinto che, non subito perché guai a pensare che ci sia la bacchetta magica, ma il lavoro premia”. Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine del Gran Gala’ del calcio Aic. “Mi sarei aspettato che i club avessero speso meglio i soldi per la campagna acquisti, perché vorrei capire quanti di questi soldi rimangono in Italia, quanti vanno all’estero, quanti sono stati spesi per i talenti italiani che potrebbero vestire la maglia azzurra” ha aggiunto il numero 1 del Coni.