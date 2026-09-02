Alluvione in Nepal: la devastazione nel distretto di Nuwakot

Gli abitanti del distretto di Nuwakot, in Nepal, sono tornati nelle proprie case per valutare i danni causati dalle catastrofiche inondazioni al confine tra Nepal e Cina. Oltre mille persone hanno perso la vita e nelle scorse ore le squadre di soccorso, con l’ausilio di cani da ricerca, hanno continuato a setacciare fango, rocce e detriti alla ricerca di migliaia di dispersi. La furia delle acque, scatenatasi in seguito al crollo di un ghiacciaio, ha causato danni ingenti alle infrastrutture critiche, tra cui strade, edifici, ponti e centrali idroelettriche. L’entità del disastro del 26 agosto ha ostacolato le operazioni di soccorso in entrambi i Paesi, con frane, strade distrutte e danni diffusi che hanno isolato le zone più remote.