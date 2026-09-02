Accoltellato in corso Como, in tribunale l'abbraccio tra la vittima e tre degli aggressori

Un lungo abbraccio nel cortile del tribunale per i minorenni di Milano tra Davide Simone Cavallo e i tre ragazzi che hanno partecipato all’aggressione di corso Como. I minorenni hanno parlato a lungo con la vittima prima di salutarsi, subito dopo la seconda udienza del procedimento penale minorile. Cavallo, studente della Bocconi, è rimasto paralizzato dopo l’aggressione della notte del 12 ottobre 2025 in zona corso Como, una rapina per 50 euro. I minorenni hanno commesso la rapina e gli atti lesivi, calci e pugni, mentre la coltellata è stata sferrata da Alessandro Chiani, 20 anni, giudicato separatamente e condannato in primo grado a 20 anni di reclusione. Il giovane si è detto disponibile a incontrare in sede protetta tutti e cinque i suoi aggressori nell’ambito del percorso di giustizia riparativa.