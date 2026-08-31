Spari a Pietralata, presidente del IV Municipio: "Bimba gravemente disabile"

“Non li conoscevo personalmente, ma so che la bambina era una disabile grave e la famiglia era seguita dai nostri servizi sociali. Siamo sbigottiti per tutto quello che è successo, un dramma”. Lo dice Massimiliano Umberti, presidente del IV municipio, dove oggi in via dell’Antracite, padre, madre e figlia sono stati ritrovati morti. “Era una famiglia normale, persone perbene. C’era la disabilità della bimba che era un po’ difficile da accettare. Sto riportando quello che mi hanno detto i servizi sociali. La solitudine è il più grosso male che c’è oggi al mondo e probabilmente un po’ tutti dobbiamo fare questa riflessione sulla solitudine, l’essere soli in queste situazioni così gravi”, ha aggiunto. “Veramente una tragedia, non ci voleva”.