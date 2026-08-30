Referendum Islanda, la premier: "Negoziati per l’adesione all’Ue sospesi per ora"

La premier islandese Kristrún Frostadóttir ha dichiarato che il governo non porterà avanti i negoziati di adesione all’Ue in questa legislatura, dopo che gli elettori hanno respinto la proposta di riavviare i negoziati per l’ingresso nell’Unione europea. “Sono molto orgogliosa del risultato che abbiamo visto ieri”, ha dichiarato durante una conferenza stampa a Reykjavík. Gli oppositori hanno bocciato la proposta con il 52,8% dei voti contro il 47,2%, secondo quanto riferito dalla RÚV. La capitale Reykjavík è stata l’unica area del Paese, che conta circa 400.000 abitanti, in cui la maggioranza si è espressa a favore del referendum.