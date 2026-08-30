Nepal, Papa: "Tutti contribuiscano ad alleviare le sofferenze"

Il Papa rivolge il suo pensiero alle vittime della frana in Nepal, in cui hanno perso la vita almeno 750 persone, con tremila dispersi. “Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet, preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti, i dispersi, le famiglie, i soccorritori: possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione”, ha detto il Pontefice al termine dell’Angelus da Castel Gandolfo.