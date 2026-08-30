Nepal, a Nuwakot gli abitanti si radunano fuori dalle loro case danneggiate

A Nuwakot, in Nepal, i residenti si radunano fuori dalle loro abitazioni danneggiate dalla frana di venerdì mentre gli operatori con macchinari pesanti sul posto sono al lavoro per rimuovere le macerie e cercare sopravvissuti. Le autorità intanto domenica hanno inviato ai cellulari della popolazione nuovi avvisi di possibili inondazioni e hanno esortato i residenti dei distretti colpiti a rimanere in stato di massima allerta dopo l’innalzamento del livello delle acque del fiume Bhotekoshi.Salgono a 768 i morti; oltre 3mila i dispersi.