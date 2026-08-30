L'Aquila, lupi attaccano ovile ad Ofena: gli animali ripresi mentre si allontanano dalla stalla

Una decina di pecore custodite in una stalla ad Ofena, in provincia dell’Aquila, sono finite nel mirino dei lupi. Il branco, sorpreso mentre si allontanava dall’ovile, è stato filmato all’alba da un agricoltore a bordo di un trattore, mentre un successivo avvistamento degli stessi esemplari è avvenuto in tarda mattinata, oggi, sempre nell’area. Il raid nella stalla ha causato ingenti danni all’allevatore, che spaziano dal bestiame morto di recente acquisto alle carcasse da smaltire, passando per i mancati guadagni e le spese necessarie per riparare e bonificare la struttura. Tra gli allevatori cresce la preoccupazione per la crescente confidenza dei carnivori, che non mostrano più timore nell’avvicinarsi ai centri abitati e nel farsi vedere dall’uomo.