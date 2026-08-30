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domenica 30 agosto 2026

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L'Aquila, lupi attaccano ovile ad Ofena: gli animali ripresi mentre si allontanano dalla stalla

LaPresse
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Una decina di pecore custodite in una stalla ad Ofena, in provincia dell’Aquila, sono finite nel mirino dei lupi. Il branco, sorpreso mentre si allontanava dall’ovile, è stato filmato all’alba da un agricoltore a bordo di un trattore, mentre un successivo avvistamento degli stessi esemplari è avvenuto in tarda mattinata, oggi, sempre nell’area. Il raid nella stalla ha causato ingenti danni all’allevatore, che spaziano dal bestiame morto di recente acquisto alle carcasse da smaltire, passando per i mancati guadagni e le spese necessarie per riparare e bonificare la struttura. Tra gli allevatori cresce la preoccupazione per la crescente confidenza dei carnivori, che non mostrano più timore nell’avvicinarsi ai centri abitati e nel farsi vedere dall’uomo.