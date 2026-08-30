Castel Gandolfo, il “prete biker” guida 200 motociclisti all’Angelus del Papa

Il “prete biker” di Castel Gandolfo ha guidato domenica circa 200 motociclisti fino al Palazzo Apostolico, dove hanno assistito alla preghiera dell’Angelus di Papa Leone XIV, che ha rivolto un saluto speciale al gruppo. La giornata è iniziata sulle rive del lago di Castel Gandolfo, dove circa 200 motociclisti hanno fatto benedire le loro moto e i caschi da padre Tadeusz Rozmus, sacerdote molto amato e conosciuto soprattutto come “Don Biker”.

Harley-Davidson, Kawasaki, Honda, BMW e Ducati dai motori rombanti — e persino una Vespa — hanno raggiunto di buon mattino il cortile della chiesa della Madonna del Lago. Dopo aver spento i potenti motori, padre Tadeusz ha celebrato una messa insolita, con selle e manubri tra i fedeli. Durante la celebrazione si è parlato soprattutto di fratellanza tra motociclisti, rispetto per pedoni, automobilisti e altri motociclisti, sicurezza alla guida e ricordo di chi ha perso la vita in incidenti stradali.

Rozmus, nato in Polonia, guida la parrocchia cattolica della cittadina che ospita la residenza estiva dei Papi. Racconta che il motociclismo è nel suo sangue e lo considera un modo per avvicinarsi alle persone e far capire che anche un sacerdote può essere umano e vicino alla gente comune. Dopo la messa di domenica, padre Tadeusz ha guidato i suoi compagni motociclisti fino al Palazzo Apostolico per assistere all’Angelus di Papa Leone XIV. “Saluto tutti voi fedeli di Castel Gandolfo e i pellegrini provenienti da diversi Paesi. E saluto anche i motociclisti che sono qui per il loro raduno annuale”, ha detto il Pontefice.