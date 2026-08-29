"Vi insegno a scavalcare i tornelli", Maluma in un video si scusa: "Intento provocatorio"

Non è bastata la rimozione del video, oggi non più visibile sui suoi profili social. Ilyas Maluma, influencer con migliaia di follower, è stato raggiunto da un avviso orale del questore di Torino, Massimo Gambino, dopo un filmato girato nella metropolitana del capoluogo piemontese. Nel video, Maluma mostrava come superare i tornelli senza acquistare il biglietto, scavalcandoli personalmente e invitando i propri follower a fare altrettanto. Poi si rivolgeva a Silvia Sardone, europarlamentare della Lega: “Silvia Sardone, guarda, qui in Italia noi maranza non paghiamo il biglietto, guarda come entriamo”.Dopo la diffusione del filmato, Maluma ha pubblicato un nuovo video nel quale ha spiegato che il suo comportamento aveva un intento provocatorio e che non era sua intenzione incoraggiare i giovani a violare le regole. “Quando ho detto vi insegno a scavalcare, stavo scherzando, era una battuta. Non voglio assolutamente che i ragazzi che mi seguono facciano cose illegali, ma che rispettino le regole e paghino il biglietto”, ha dichiarato l’influencer.