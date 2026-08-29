Ucraina, in un video la fuga dei civili durante il raid russo su Kiev

Sabato il Servizio statale di emergenza ucraino ha pubblicato un video che mostrava persone che si rifugiavano sottoterra per proteggersi da un attacco russo sferrato durante la notte contro Kiev.

Funzionari ucraini hanno affermato che almeno 37 persone sono state uccise nel raid, che ha colpito un magazzino dove potrebbero essere state immagazzinate illegalmente munizioni in una zona residenziale.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che è stato avviato un procedimento penale per negligenza d’ufficio in relazione all’esplosione del magazzino.