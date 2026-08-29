Tamberi, su Instagram posta il suo incredibile allenamento e avverte: "Il lavoro non è finito"

Le vacanze non sono ancora finite per Gianmarco Tamberi. Il fresco campione europeo nel salto in alto, 34 anni, sul suo profilo Instagram ha postato un suo allenamento fatto di alcuni balzi consecutivi, avvertendo tifosi e avversari: “Allacciate la cintura di sicurezza… Il lavoro non è ancora finito!”. Poi l’altleta azzurro ha scritto i suoi prossimi appuntamenti: “01.09 Taranto, Giochi del Mediterraneo, 04.09 Bruxelles, finale della Diamond League, 13.09 Budapest, Ultimate Challenge”.