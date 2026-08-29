Scuola, il caro libri pesa sulle famiglie: "Lo Stato dovrebbe sovvenzionare"

Con l’inizio della scuola alle porte, il caro libri si fa sentire sulle famiglie italiane. Come ogni anno, i genitori si trovano a fare i conti con la spesa legata ai libri scolastici, sempre più costosi. In più, resta alta l’attenzione sulle nuove edizioni, che spesso impediscono allo stesso nucleo familiare di utilizzare gli stessi libri per i diversi figli. Per questo, i cittadini preferiscono soluzioni alternative alle librerie, come l’ormai storico mercatino organizzato del lungotevere Oberdan a Roma, dove si acquistano e vendono libri nuovi e usati. “Comprarli nuovi è una follia – denuncia un acquirente – lo Stato dovrebbe provvedere a sovvenzionare questi ragazzi che vogliono continuare a studiare”. Ivano, vicepresidente dell’associazione che gestisce il mercatino, ci spiega che dal 6 luglio l’affluenza è costante: “I professori dovrebbero essere un po’ più tolleranti nei riguardi di chi ha i libri del fratello o del cugino, anche se sono un’edizione precedente, per far usare anche quelle e far risparmiare le famiglie”.