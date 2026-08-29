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sabato 29 agosto 2026

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Russia-Bielorussia: Putin incontra Lukashenko vicino Mosca

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Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nella sua residenza di Novo-Ogaryovo, vicino a Mosca. Il leader bielorusso è arrivato in Russia giovedì per una visita di lavoro. Venerdì ha avuto colloqui con il primo ministro russo Mikhail Mishustin. In precedenza, Yuri Ushakov, assistente del presidente russo, aveva indicato che la visita di Lukashenko in Russia era non ufficiale e aveva precisato che, al termine dei colloqui, i capi di Stato si sarebbero incontrati in un contesto informale.