Islanda, al voto sul ritorno ai negoziati per l’adesione all’Ue

Gli elettori islandesi alle urne per decidere se Reykjavik debba riprendere i negoziati, interrotti da oltre un decennio, per l’adesione all’Unione europea. Sul referendum pesa anche il clima di crescente incertezza nell’Atlantico settentrionale, dopo le ripetute dichiarazioni di Trump sul controllo della vicina Groenlandia. Circa 265mila elettori sono chiamati a rispondere alla domanda se l’Islanda debba riprendere i negoziati. In caso di vittoria del “no”, la questione potrebbe uscire dall’agenda politica per almeno una generazione. Un successo del “sì” aprirebbe invece una nuova fase negoziale con la Commissione europea, articolata su 35 capitoli, dall’economia ai diritti umani. Il voto non rappresenterebbe tuttavia una decisione definitiva sull’adesione. La premier Kristrún Frostadóttir ha ricordato che, una volta raggiunto un eventuale accordo con Bruxelles, gli islandesi sarebbero chiamati nuovamente alle urne per approvarlo.