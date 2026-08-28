Vibo Valentia, appicca incendio in un bosco: piromane scoperto da un drone

Un allevatore è stato arrestato dai carabinieri forestali di Vibo Valentia e Spilinga per aver appiccato un incendio in un’area boschiva del territorio di Filandari, in provincia di Vibo Valentia. L’uomo, un 50enne, è stato individuato grazie un drone della Regione Calabria impegnato nelle attività di monitoraggio del territorio nell’ambito del progetto “Tolleranza Zero”. Durante l’attività di monitoraggio, gli operatori della Control Room regionale, insieme ai Carabinieri Forestali presenti presso la stessa sala di controllo, hanno visualizzato in diretta le immagini del drone che documentavano l’azione dell’uomo mentre appiccava volontariamente il fuoco in più punti di un’area boscata.