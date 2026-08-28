Ucraina, raid russo su Zaporizhzhia: l'incendio in un centro commerciale

Cinque persone sono rimaste ferite in un attacco con droni russi a Zaporizhzhia, secondo quanto riferito venerdì dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. La Russia ha colpito venerdì mattina la città sud-orientale di Zaporizhzhia, provocando un vasto incendio in un centro commerciale. L’incendio ha interessato un’area di 14.000 metri quadrati, avvolgendo un centro commerciale. L’attacco a Zaporizhzhia è avvenuto mentre venerdì le forze russe hanno ripreso il loro bombardamento con droni sulla regione di Kiev, colpendo più di una dozzina di condomini e depositi in un secondo giorno consecutivo di attacchi aerei, secondo quanto riferito dalle autorità. Gli attacchi russi nella regione di Kiev hanno danneggiato 14 magazzini, 16 abitazioni private, tre condomini e 16 veicoli, ha dichiarato venerdì Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev. Gli attacchi hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre due, secondo quanto riferito dalle autorità. Il Ministero della Difesa russo ha affermato che durante la notte le sue forze hanno colpito un magazzino nella regione di Kiev in cui sono stoccati i missili da crociera ucraini «Flamingo» e il carburante per i propulsori dei razzi