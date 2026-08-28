Ucraina, nuovi raid di Mosca sulla regione di Kiev: colpiti condomini e magazzini

Venerdì le forze russe hanno ripreso il loro bombardamento con droni sulla regione di Kiev, in Ucraina. Gli attacchi hanno danneggiato 14 magazzini, 16 abitazioni private, tre condomini e 16 veicoli, ha dichiarato venerdì Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev. Un secondo drone ha colpito uno dei siti dopo l’intervento delle squadre di soccorso, secondo quanto riferito dal Servizio statale di emergenza, in quella che i militari definiscono una “doppia colpita” mirata ai primi soccorritori. Secondo fonti ufficiali, gli attacchi hanno causato la morte di una persona e il ferimento di altre due.