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venerdì 28 agosto 2026

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Sardegna, incendio minaccia le abitazioni nel comune di Arzana: l'intervento dei vigili del fuoco

LaPresse
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Un rogo di vaste dimensioni si sta estendendo dai boschi sopra Arzana, in località Riu Sicaderba, in Ogliastra, verso le abitazioni. Sono al momento tre i canadair in volo verso la zona: in azione anche il Super Puma proveniente dalla base operativa di Alà dei Sardi, mentre in località Mattat è in arrivo un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Farcana. Il rogo, alimentato dal forte vento, è arrivato anche a minacciare una zona abitata, motivo per cui i carabinieri hanno chiesto anche l’evacuazione di alcune case. A supporto sono stati assegnati dalla Protezione Civile Nazionale altri due elicotteri dell’Esercito e dell’Aeronautica provenienti dalle basi di Elmas e Decimomannu. Le fiamme hanno raggiunto l’ingresso del paese e ora si stanno pianificando le evacuazioni delle prime abitazioni. Il fronte del fuoco si sta estendendo verso Elini e Lanusei: attivata la protezione civile nazionale.