Russia, il lancio di prova di un missile balistico intercontinentale

Il Ministero della Difesa russo ha diffuso un filmato di quello che ha definito un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale a propellente solido, trasportabile su strada. Le testate di prova del missile hanno raggiunto l’area designata presso il poligono di Kura, nella penisola russa di Kamchatka, ha affermato il Ministero. Secondo il Ministero della Difesa, lo scopo del lancio era quello di verificare le caratteristiche tattiche, tecniche e di volo del sistema missilistico.