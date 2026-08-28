Proposta di matrimonio alla Fontana di Trevi: lei dice sì tra gli applausi dei turisti

Una proposta di matrimonio nel cuore di Roma, davanti a uno dei monumenti più celebri della Capitale. È successo alla Fontana di Trevi, dove un turista ha sorpreso la compagna inginocchiandosi davanti a lei e chiedendole di sposarlo. La scena, immortalata dai presenti, ha attirato l’attenzione degli altri turisti che affollavano la piazza. Alla domanda è arrivato il fatidico “sì”, accolto da un lungo applauso e dalle congratulazioni dei presenti. Tra sorrisi, abbracci e foto ricordo, la coppia ha festeggiato così un momento destinato a rimanere legato alla loro visita a Roma.