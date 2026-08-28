Norvegia, il feretro di re Harald V arriva al Palazzo Reale di Oslo

La bara di re Harald è giunta al Palazzo Reale dall’Ospedale Nazionale, dove è deceduto questa mattina. Harald, che da bambino era andato in esilio negli Stati Uniti durante l’occupazione nazista della Norvegia e aveva rifiutato una serie di potenziali spose provenienti dalla nobiltà europea per poter sposare la sua fidanzata di lunga data, è morto venerdì all’Ospedale Nazionale di Oslo, secondo quanto comunicato dal palazzo. È deceduto alle 6:35 del mattino, ora locale. Harald era il monarca più anziano d’Europa. Il re, molto amato dal popolo, ha modernizzato la casa reale ma si è rifiutato di seguire l’esempio di altri monarchi anziani che negli ultimi anni hanno abdicato. Suo figlio è diventato automaticamente re Haakon VIII. Come altri monarchi europei, il re di Norvegia ricopriva un ruolo prevalentemente simbolico. Harald fu incoronato dopo la morte, avvenuta nel gennaio 1991, di suo padre, il re Olav V, nato in Gran Bretagna. I dettagli relativi ai funerali non sono stati resi noti immediatamente.