Nepal, ActionAid a Kathmandu: “Portiamo aiuto fisico e psicologico alla popolazione”

Arianna Banfi di ActionAid ha diffuso un video da Kathmandu, capitale del Nepal, testimoniando l’impegno della Ong per prestare i primi aiuti dopo la devastante inondazione che ha colpito il paese. “Insieme ad ActionAid, in Nepal e al team internazionale, stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall’emergenza. Stiamo portando kit igienico sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma e protezione per tutti quei target più fragili come le donne, i bambini e le bambine. Per fare questo abbiamo diramato un appello a tutti i nostri sostenitori e sostenitrici per poterci supportare per poter continuare a lavorare ancora nelle prossime ore, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche quando non si parlerà più di questa emergenza. Ma l’emergenza sarà ancora molto alta. Grazie a chiunque vorrà essere con noi”.