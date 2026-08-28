Ischia: sorvolo elicottero carabinieri scopre cantiere abusivo su scogliera

A inizio agosto, durante un’attività di sorvolo dell’isola condotta con il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (Salerno), i militari della Compagnia di Ischia hanno individuato un cantiere attivo, con pesanti strutture in cemento armato, in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, in località Panza, a Forio. Il successivo sopralluogo a terra, effettuato dai Carabinieri della Stazione di Forio insieme con la Polizia Locale e all’Ufficio Tecnico Comunale, ha confermato i sospetti: le opere erano realizzate in totale assenza o difformità dai titoli abilitativi necessari, e in violazione dei vincoli che tutelano il paesaggio dell’isola. È scattato così il sequestro preventivo d’urgenza dell’intera proprietà, riconducibile a un architetto svizzero.