Usa, madre a processo per aver ucciso i 3 figli: le sostenitrici di Lindsay Clancy radunate fuori dal tribunale

Lindsay Clancy è una madre di 36 anni a processo nel Massachusetts per l’omicidio dei suoi tre figli piccoli, un caso che negli Usa ha riacceso il dibattito sulla salute mentale delle donne nel periodo successivo alla gravidanza. Giovedì sono iniziate le arringhe conclusive nel processo e fuori dal tribunale di Plymouth si sono radunate molte sostenitrici dell’imputata, alcune vestite di rosa, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sui problemi di salute mentale delle donne e sulla depressione post-partum. Clancy non ha testimoniato durante il processo, durante il quale l’accusa ha chiamato a deporre più di 70 testimoni, mentre la difesa ne ha chiamati 10, tra cui alcuni amici e parenti della donna. “Spero che la comunità intraprenda delle azioni per mettere in atto politiche e procedure che aiutino le donne con questo problema”, ha detto Lyn Feeney, che era in attesa di entrare in aula. “Ciò che mi ha davvero colpito”, ha detto Danielle Buckley, un’altra sostenitrice di Clancy, “è stato i farmaci, il suo tentativo ripetuto di contattare gli operatori sanitari, senza ottenere ciò di cui aveva bisogno e, la decisione che porre fine alla sua vita potesse essere la soluzione giusta”. La 36enne si è dichiarata non colpevole per mancanza di responsabilità penale. I suoi avvocati sostengono che soffrisse di psicosi post-partum quando ha ucciso Cora, 5 anni, Dawson, 3 anni, e Callan Clancy, di 8 mesi, nella casa di famiglia sulla costa di Duxbury nel gennaio 2023, prima di tentare il suicidio.